فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعيّة بألمانيا بنسبة 25.7 % من الأصوات

أكدت نتائج رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات الألمانية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، بنسبة 25.7 بالمئة، بعد فرز جميع المقاطعات.

وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا" وحزب "الاتحاد المسيحي"، في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المائة.

كما حصد حزب "الخضر" بقيادة ألينا بيربوك، وفقا للنتائج 14.8 من الأصوات، بينما جاء في المركز الرابع حزب "الديمقراطيين الأحرار" بنتيجة 11.5 من الأصوات، ويليهم حزب "البديل من أجل ألمانيا بنسبة 10.3 بالمئة من الأصوات.

فيما فشل اليسار في تجاوز عتبة 5 بالمائة.

وتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع يوم أمس الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة. وشكل فيها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط تحديا كبيرا للمحافظين الذين كانوا يستعدون لفترة ما بعد المستشارة أنغيلا ميركل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.