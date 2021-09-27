صور بوتين في التايغا تحظى بشعبية كبيرة في بريطانيا... "القائد القوي"

أشاد البريطانيون بصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير دفاعه سيرغي شويغو، خلال قضائهما لإجازتهما في غابات التايغا.

وقضى بوتين إجازة قصيرة في غابات التايغا برفقة وزير الدفاع، بداية الشهر الجاري، حيث قاما بصيد السمك والتنزه وقيادة عربة للطرق الوعرة.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صور إجازة الرئيس الروسي، لتنهال العديد من الإشادات من قراء الصحيفة.

وعلق أحد القراء قائلا: "هكذا يجب أن يظهر القائد القوي".

وأضاف آخر، قائلا: "الرجل الذي يسيطر على حدود بلاده"، وأضاف قارئ آخر: "انظر الآن إلى بايدن".

وقارن بعض القراء بين الرئيس بوتين وبعض القادة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليعلق أحدهم، قائلا: "لا يستطيع بايدن حتى صعود الدرج دون أن يتعثر".

فيما علق متابع آخر، قائلا: "بوتين يجب أن يساعد بوريس، الذي يبدو أنه لايعرف كيف يدير الدولة".