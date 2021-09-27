شركة السيارات الصينية "جيلي" تبدأ إنتاج الأقمار الصناعية التجارية

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية "جيلي"، يوم الاثنين، اعتزامها تصنيع أقمار صناعية تجارية في مصنعها في مدينة تايتشو شرقي الصين.

ونقلت "رويترز" عن شركة "جيلي" أنها بصدد بناء أقمار صناعية ذات مدار منخفض لتلبية الطلب على خدمات الاتصال عالية السرعة التي يمكنها مواكبة التحديثات السريعة للبرامج، ومن المنتظر أن ينتج مصنع "جيلي" 500 قمر صناعي سنويا.

في سياق متصل، يعتقد قائد سلاح الجو البريطاني مايكل ويجستون، أن أنشطة موسكو وبكين في الفضاء تهدد أمن لندن، حسب صحيفة "ديلي تلغراف".

وادعي ويجستون أن روسيا والصين تقومان بـ "عمليات مشبوهة" في الفضاء، ويزعم أن أقمارهما الصناعية تحلق على مسافة "قريبة" من المركبات الأخرى، وأن الدول، وفقًا للجيش البريطاني، منخرطة في "أنشطة خطرة" أخرى قد تؤدي إلى تدمير أقمار صناعية من دول ثالثة.

ويرى ويجستون أن روسيا والصين تجمعان معلومات استخبارية في الفضاء القريب من الأرض. كما يدّعي أن روسيا نشرت خلال العام الماضي عددًا من الأقمار الصناعية التي "تتميز بخصائص السلاح". في الوقت نفسه، لم يقدم رئيس مقر قيادة القوات الجوية أدلة.