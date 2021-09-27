لأول مرة... سيدة متحولة جنسيا تدخل البرلمان الألماني

ونجحت جانسيري في دائرتها الانتخابية في بافاريا، حيث حصلت على 23.6 % من الأصوات، بحسب ما نشرته إذاعة "بايريشر روندفنك".

حتى لو لم تحصل هذه السياسيّة على تفويض مباشر، فإنها ستظل في البوندستاغ على القوائم الحزبية.

وقالت جانسيري، في مقابلة مع الإذاعة: "أنا سعيدة للغاية لأنني سأساهم في الترويج لمواضيعي في السنوات الأربع المقبلة أيضا في البوندستاغ الألماني".

يذكر أن جانسيري كانت عضوا في البرلمان الإقليمي في بافاريا منذ 2013.

هذا وأكدت نتائج رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات الألمانية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، المرشح لتولي منصب المستشار، بنسبة 25.7 في المئة، بعد فرز جميع المقاطعات.

وجاءت كتلة المحافظين المكونة من حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "الاتحاد الديمقراطي المسيحي لألمانيا" وحزب "الاتحاد المسيحي"، في المرتبة الثانية بنسبة 24.1 في المئة.