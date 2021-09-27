مقتل شخص بعد انهيار كنيسة بسبب زلزال قوي في جزيرة كريت

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين 27 سبتمبر/أيلول، سقوط قتيل، إثر انهيار قبة كنيسة بعد زالزال قوي هزّ جزيرة كريت.

وأوضحت وكالة "رويترز" أن زلزالا قويا بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، هز جزيرة كريت، وأسقط قتيلا من أحد العاملين على ترميم الكنيسة.

وقال معهد أثينا للعلوم الجيوديناميكية إن زلزالا قويا بلغت شدته 5.8 درجة، هز جزيرة كريت جنوبي اليونان، أجبر الناس على الفرار من المنازل والمباني.

وذكرت السلطات أن شخصين حوصرا في مبنيين لحقت بهما أضرار.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد ذكر أن قوة الزلزال سجلت 6.5 درجة في حين أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه كان بقوة ست درجات.

وأوضح معهد أثينا أن مركز الزلزال كان على بعد 23 كيلومترا إلى الشمال الغربي من أرفي وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقال رئيس بلدية قرية أركالوهوري لقناة "سكاي تي في" إن أضرارا لحقت بكنيستين ومبان أخرى في القرية وإن شخصين حوصرا أحدهما في كنيسة بعد انهيار قبة خلال أعمال صيانة والآخر في منزل.