أردوغان لأمريكا: حددوا.. مع تركيا صديقتكم أم مع الإرهاب؟

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، تستخدم الأسلحة الأمريكية، لافتا إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة فعلت ذلك وكذلك الإدارة الحالية.

وأضاف في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية أن أنقرة أبلغت وما زالت تبلغ واشنطن بأن الأسلحة التي تمنحها لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي تشكل تهديدا لتركيا.

وتابع: "تركيا والولايات المتحدة حليفتان في (حلف شمال الأطلسي) الناتو، فهل ستتحرك أمريكا مع التنظيمات الإرهابية في المنطقة أم مع تركيا صديقتها في الناتو؟ معنا أم مع الإرهاب؟".

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وكان أردوغان قال قبل أيام إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ في نقل الأسلحة والذخائر إلى المنظمات الإرهابية في سوريا، مشددا على أن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد ذلك.

وصرح الرئيس التركي بأن أنقرة عملت بشكل جيد مع جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب، لكن لا أستطيع القول بأن بداية عملنا مع جو بايدن كانت جيدة.

وقال أردوغان إن الأعداء حاولوا ضرب استقرار بلاده عن طريق التنظيمات الإرهابية.

وأوضح: "التنظيمات الإرهابية تعمل في الداخل والخارج، ونحاول القضاء على مصادرها".

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