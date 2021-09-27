بوتين وأردوغان يبحثان العلاقات التجارية بين البلدين والأوضاع في ليبيا وأفغانستان وسوريا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الكرملين يعمل على الإعداد لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، مشيرا إلى أن الرئيسين سيبحثان العلاقات التجارية بين البلدين، فضلا عن المشاكل الإقليمية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للرئيس التركي، نعم، نعد للزيارة، نواصل الاستعداد لها".

وأضاف بيسكوف: "هناك دائما ما يقوم الرئيسان بمناقشته، وذلك لأن هناك قضايا مشتركة كثيرة، فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية - العمل في مشاريع مشتركة في مجال الاقتصاد والعلاقات التجارية والاقتصادية، هناك العديد من مشغلي هذه العلاقات، شركات الدولتين مهتمة بذلك".

ووفقا لبيسكوف، فإنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الرئيسين سيتطرقان إلى المشاكل الإقليمية خلال اللقاء، وعلى رأس جدول الأعمال سيبحثان الوضع في سوريا وأفغانستان وليبيا، ويمكنهم أيضًا مناقشة القضايا الدولية الأخرى.