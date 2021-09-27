ماكرون يتقدم بشكوى ضد مصور عرض صورته بزي السباحة

ونقلت "رويترز" عن وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، أن الصورة عرضت في معرض بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وفي الصورة المعروضة، يظهر الرئيس الفرنسي ماكرون وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.

وقالت إذاعة "أوروبا 1" إن معرض "رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم" تم تنظيمه في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.

وأضافت الإذاعة أن الرئيس تقدم بشكوى انتهاك الخصوصية ضد أحد المصورين.