الأمير هاري وميغان ماركل يتعرضان لانتقادات بسبب "طائرة خاصة"

تعرّض الأمير البريطاني هاري، وزوجته ميغان ماركل، لانتقادات واتهامات بالنفاق، بسبب استعانتهما بطائرة خاصة للذهاب إلى قصرهما في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وانتقدت صحف بريطانية سفر الأمير هاري وزوجته على متن طائرة خاصة، بعد أن دعوا في حفل خاص إلى إجراء المزيد من الإجراءات بشأن التغير المناخي، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتحدث "دوق ودوقة ساسكس" في حفل "غلوبال سيتيزن لايف" في نيويورك مطالبين بسن قوانين بيئية جديدة لخفض الانبعاثات الأمريكية إلى النصف مع حلول عام 2030.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن الزوجان طاروا إلى المنزل على متن طائرة "Dassault Falcon 2000" إلى قصرهما في كاليفورنيا.

وقالت الكاتبة في "ذا صن"، بيني جونور: "أعتقد أن هذا نفاق، أنا لا أفهم لماذا يتصرفون كما لو كانوا نجوما".

ولفتت إلى أنه "من المعروف أن الأمير تشارلز، والد الأمير هاري، يقوم برحلات جوية مجدولة، كذلك الحال بالنسبة لشقيقه الأمير هاري".

وأكدت جونور: "هذا يعكر صفو رسالتهم المناخية تماما، إنهم يطلقون النار على أقدامهم من خلال القيام برحلات جوية خاصة".