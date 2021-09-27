بينيت في خطابه الأول أمام الأمم المتحدة: "إسرائيل منارة وسط بحر هائج"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، بلاده بأنها "منارة في قلب بحر هائج".

جاء ذلك في أول خطاب لبينيت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وبدا بينيت كلمته بالقول: "إسرائيل منارة وسط بحر هائج. شعلة الديمقراطية"، مضيفا: "شعب إسرائيل موجود، ودولة إسرائيل هي قلبه النابض".

ومضى مدافعا عن بلاده بالقول: "على مدى وقت طويل، تم تعريف إسرائيل بالحروب مع جيراننا لكن هذا ليس جوهرها".

وتابع: "الإسرائيليون لا يستيقظون في الصباح وهم يفكرون في الصراع. يريد الإسرائيليون أن يعيشوا حياة كريمة وأن نعتني بأسرنا ونبني عالما أفضل لأطفالنا".

وعلق بينيت على إقامة حكومته في 13 يونيو/حزيران الماضي، بعد 4 جولات انتخابية شهدتها إسرائيل وحالة من عدم الاستقرار السياسي.

وقال في هذا الصدد: "قوة المثابرة هي الخيار السهل. هناك لحظات يجب فيها على القادة أن يمسكوا بزمام القيادة قبل لحظة من الهاوية، وأن يواجهوا الانتقادات ويقودوا البلاد إلى شاطئ الأمان".

ومضى بقوله: "هذه هي الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخنا (تضم 8 أحزاب من اليمين والوسط واليسار) ما بدأ كخطأ سياسي يمكن أن يصبح هدفا- وهو الوحدة".

وتطرق بينيت لمواجهة بلاده لأزمة كورونا، بقوله: "النموذج الإسرائيلي في محاربة كورونا له مبادئ إرشادية - وقبل كل شيء - يجب أن تظل الدولة مفتوحة. لقد دفعنا جميعا ثمنا باهظا لتجميد الحياة في عام 2020".

وتابع: "حكومتي قررت تقديم الجرعة الثالثة بعد شهرين، يمكنني الإبلاغ عن فعاليتها. مع جرعة ثالثة، تكون محميا أكثر بسبع مرات من الجرعتين وأربعين مرة أكثر حماية من أولئك الذين لم يتم تطعيمهم على الإطلاق".

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