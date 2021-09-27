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    فرقاطة بريطانية

    الصين: مرور سفينة حربية بريطانية عبر مضيق تايوان "يبرز نوايا شريرة"

    © Photo / Luron C Wright
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    انتقدت الصين، اليوم الاثنين، قرار بريطانيا بإرسال سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية، من أجل الإبحار عبر مضيق تايوان، مشيرة إلى أن هذا الفعل "ينطوي على نوايا شريرة".

    وأعلنت البحرية الملكية أن فرقاطة "إتش إم إس ريتشموند"، المنتشرة كجزء من مجموعة حاملة طائرات بريطانية، كانت تبحر عبر مضيق تايوان، في خطوة تتحدى مطالبة بكين بالممر المائي الحساس.

    وذكرت تغريدة على الحساب الرسمي لفرقاطة "إتش إم إس ريتشموند" على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأحد، أنه "بعد فترة مزدحمة من العمل مع الشركاء والحلفاء في بحر الصين الشرقي، نحن الآن في طريقنا عبر مضيق تايوان لزيارة فيتنام والبحرية الشعبية الفيتنامية".

    وأكد وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينغ، للصحفيين أن سفينة أجنبية أبحرت عبر الممر المائي، لكنه لم يذكر الدولة التي تنتمي إليها، بحسب شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

    مقاتلة صينية J-20
    Alexandr Chechin
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    ولا تعدّ هذه أول مرة تعبر فيها سفينة حربية بريطانية عبر الممر المائي الضيق الفاصل بين تايوان والبر الرئيسي للصين، إذ سبق لسفينة المسح البحرية البريطانية "إتش إم إس إنتربرايز" أن عبرت المضيق في عام 2019.

    وتجري السفن الحربية الأمريكية تدريبات منتظمة على "حرية الملاحة" في مضيق تايوان، والتي تثير ردود فعل غاضبة من بكين، التي تزعم أن المياه المحيطة بها إلى جانب كل بحر الصين الجنوبي تقريبا هي أراضيها.

    وتنظر الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الأخرى إلى تلك المناطق على أنها مياه دولية يجب أن تكون مفتوحة لجميع السفن.

    وكان رد فعل الصين الأولي على مرور السفينة الحربية البريطانية صامتا، اليوم الاثنين، إذ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، للصحفيين إن بكين تأمل في أن "تستطيع الدول المعنية بذل المزيد لبناء الثقة المتبادلة بين الدول ودعم السلام والأمن في المنطقة".

    لكن بعد فترة وجيزة، قالت قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني إنها أرسلت قوات جوية وبحرية لكي تتبع فرقاطة "إتش إم إس ريتشموند" البريطانية، وتحذرها لمغادرة المضيق.

    وقال بيان الجيش إن "هذا النوع من السلوك ينطوي على نوايا شريرة، ويضر بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان"، بحسب وكالة "رويترز".

    وتابعت البيان: "تحافظ قوات قيادة المسرح دائما على مستوى عال من اليقظة وتتصدى بحزم لكل التهديدات والاستفزازات".

    وحتى وقت قريب، كانت واشنطن القوة العالمية الرئيسية الراغبة في الإبحار عبر مضيق تايوان، لكن عددا متزايدا من حلفائها عبروا الطريق، مع تكثيف بكين لتهديداتها العسكرية تجاه تايوان وتعزيز سيطرتها على بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

    وقامت سفن حربية كندية وفرنسية وأسترالية برحلات عبر مضيق تايوان في السنوات الأخيرة، مما أثار احتجاجات صينية.

    ويعيش سكان تايوان، البالغ عددهم 23 مليون نسمة، تحت تهديد مستمر بالغزو من قبل الصين، التي تعهدت بالاستيلاء على الجزيرة في يوم ما، بل وبالقوة إذا لزم الأمر.

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    الكلمات الدلالية:
    الصين, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
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