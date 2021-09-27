مجلس الأمن يدعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الحكومة اللبنانية المشكّلة حديثا بقيادة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت الكثير من السكان إلى الفقر.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال المجلس في بيان إن الدول الأعضاء حثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على التنفيذ السريع والشفاف للإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة، كما تم التأكيد عليه في الإعلان الوزاري للحكومة الجديدة.

وأضاف أن هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني فيما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد.

وقال مجلس الأمن إن مثل هذه الإصلاحات ضرورية لضمان الدعم الدولي للبلاد، مشددا على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022.

في 10 سبتمبر/ أيلول، أعلن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بعد 13 شهرا من استقالة الحكومة السابقة، وفي الأسبوع الماضي، صوت غالبية النواب في البرلمان اللبناني على الثقة في الحكومة الجديدة، برئاسة نجيب ميقاتي.

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