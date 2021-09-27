واشنطن: شيرمان تترأس الوفد الأمريكي في مباحثات الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن النائبة الأولى لوزير الخارجية ويندي شيرمان، تترأس الوفد الأمريكي إلى المفاوضات مع المسؤولين الروس بشأن الاستقرار الاستراتيجي في جنيف هذا الأسبوع.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:

"تزور النائبة ويندي شيرمان جنيف في 29 أيلول/سبتمبر، لترأس الوفد الأمريكي المشارك في محادثات الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين في 30 سبتمبر".

وكان اللقاء الروسي- الأمريكي بشأن الاستقرار الاستراتيجي، قد عقد في تموز/ يوليو الماضي في جنيف. واتفق الطرفان على عقد جولة جديدة من المشاورات في نهاية سبتمبر الجاري.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في الـ28 من تموز الماضي، عقب مشاورات جنيف حول الاستقرار الاستراتيجي، أن واشنطن ملتزمة بتقليل مخاطر الصراع المسلح وخطر الحرب النووية.

والتقى الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بادين، في جنيف يوم 16 حزيران/يونيو الماضي، في أول قمة تجمعهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

وأعلن الرئيسان، في بيان مشترك، إطلاق حوار ثنائي حول الاستقرار الاستراتيجي، والذي سيكون جوهرياً ونشطاً، مؤكدين تمسك موسكو وواشنطن بضرورة منع نشوب حرب نووية.