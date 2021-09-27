الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا "غير محدد" قبالة سواحلها الشرقية

قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة "مجهولة الهوية" على الأقل في البحر الشرقي، ليل الاثنين/ الثلاثاء.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد المقذوفات التي تم إطلاقها ونوعها ومكان الإطلاق، وفقا لوكالة يونهاب.

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