لودريان: الوقت لا يصب في مصلحة إيران وعليها العودة للمفاوضات

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لاستئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بأسرع ما يمكن.

باريس - سبوتنيك. وقال لودريان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "لا يمكن لإيران أن تعتقد أن الوقت يصب في مصلحتها، لأن خطر أزمة كبيرة يتزايد بينما يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة".

ولفت إلى أن "استمرار البرنامج النووي الإيراني يتطلب ثباتًا من الجميع ".

وأكد أن "فرنسا ستتخذ كافة الخطوات الضرورية للحوار، لكن الطريق الممكن الوحيد يبقى الاتفاق الذي يضمن أن إيران تنفذ التزاماتها من جديد".

وأضاف، "لذلك من الضروري استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن".

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ20 من يونيو/حزيران الماضي.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

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