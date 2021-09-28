الولايات المتحدة تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية التي تشكل تهديدا للجيران والمجتمع الدولي، وحثت بيونغ يانغ على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.

وفي ذات الصدد، قالت قيادة القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، الثلاثاء، إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ سقط في بحر اليابان، "لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة".

وأضافت القيادة الأمريكية، أن "إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية".

وكانت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، قالت ليل الاثنين/ الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة واحدة "مجهولة الهوية" على الأقل في بحر اليابان.

على جانب آخر، أكد مندوب كوريا الشمالية الدائم لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، بأنه لا أحد يستطيع منع بلاده من اختبار الأسلحة وحق الدفاع عن نفسها.

وقال إن الولايات المتحدة عليها التخلي عن تهديداتها وسياستها العدائية لبيونغ يانغ من أجل تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.

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