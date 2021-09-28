نقل 23 شخصا إلى المستشفى بعد انفجار مبنى سكني في السويد

تم نقل ما لا يقل عن 23 شخصًا إلى المستشفى، وتم إجلاء نحو 100 من سكان منزل في وسط غوتنبرغ على الساحل الغربي للسويد بعد انفجار وقع في المبنى حوالي الساعة 06:00 بتوقيت موسكو، حسبما أفادت الإذاعة السويدية.

تعمل الشرطة وخدمات الإنقاذ في مكان الحادث. وبحسب معلوماتهم، تم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى في سيارة إسعاف و18 بالحافلة.

تسبب الانفجار في اندلاع حريق. قفز الناس وخرجوا من النوافذ هربا من الحريق. وكان الدخان يتطاير على ثلاثة مداخل وكراج وشقق.