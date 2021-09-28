اتفاقية شراكة دفاعية بين فرنسا واليونان... وماكرون: ليست موجهة ضد أحد

أعلنت فرنسا واليونان، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، توقيع اتفاقية شراكة دفاعية بين البلدين، ووصفها الرئيس الأمريكي، إيمانويل ماكرون بأنها ليست موجهة ضد أحد.

القاهرة – سبوتنيك. وأفادت تلك الاتفاقية أن اليونان ستشتري من خلالها 3 فرقاطات فرنسية مع خيار شراء فرقاطة رابعة.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، توقيع الاتفاقية، التي ستعزز من قدرات العسكرية للبلدين.

وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع ماكرون، بعد توقيع الاتفاقية: "قرر اليونان شراء 3 فرقاطات فرنسية مع خيار شراء فرقاطة رابعة أخرى، وذلك لتطوير قدراتنا العسكرية".

وصرح رئيس الوزراء أيضا بأن اتفاق الشراكة "يفتح الطريق أمام أوروبا قوية مستقلة وقادرة على الدفاع عن مصالحها في المتوسط والشرق الأوسط".

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي أن الاتفاق ليس "موجها ضد أحد"، وأنه "يساهم في الاستقلال الأوروبي والأمن الدولي".