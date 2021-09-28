ماكرون: السفير الفرنسي يعود إلى واشنطن بعد استدعائه بسبب أزمة الغواصات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أن سفير بلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعود إلى واشنطن غدا، وذلك بعد استدعائه بسبب أزمة الغواصات، موضحا أن القرار الأسترالي بالتراجع عن صفقة الغواصات من فرنسا، لن يؤثر على استراتيجية باريس في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في باريس على هامش توقيع اتفاق شراكة دفاعية مع اليونان، إن السفير الفرنسي سيعود إلى واشنطن غدا، مؤكدا "قرار أستراليا إلغاء صفقة الغواصات لن يؤثر على استراتيجية فرنسا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي".

وأوضح ماكرون أن "الولايات المتحدة حليف تاريخي كبير وستبقى كذلك، ولكن نحن مضطرون لملاحظة أن واشنطن منذ أكثر من 10 سنوات تركز على مصالحها الذاتية المتوجهة نحو الصين والمحيط الهادئ"، مؤكدا احترام سيادتها لكن "علينا كأوروبيين تعزيز دفاعنا حتى نتحمل مسؤولية الدفاع عن أنفسنا".