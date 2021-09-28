إيران ترد على رئيس وزراء إسرائيل وخطابه أمام الأمم المتحدة

ردت إيران على الهجوم الذي شنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في أول خطاب له في اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، واصفة إياه بأنه كان "مليئا بالأكاذيب".

وقال ممثل إيران في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي: "لقد بلغ التخويف من إيران ذروته في منظمة الأمم المتحدة. خطاب رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول إيران كان مليئا بالأكاذيب. هذا الكيان الذي يمتلك مئات الرؤوس النووية ليس في موقع يحق له التحدث عن برنامجنا السلمي. صمت رئيس الوزراء الصهيوني حول فلسطين يثبت عزم كيانه على سلب حقوق الفلسطينيين".

في تغريدة، وصف مجيد تخت روانجي ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "مليء بالأكاذيب" حول إيران. وكان بينيت قد وصف "#إيران بالفاسدة وأضعف بكثير مما تبدو عليه ". — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 27, 2021

​وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال، أمس الاثنين، إن "إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء في برنامجها النووي وتعهد بألا تسمح إسرائيل لطهران بامتلاك سلاح نووي".

وفي أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينيت إن إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط "تحت مظلة نووية"، مضيفا أن "الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي ولن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وتابع بينيت: "على مدار ثلاثة عقود، إيران نشرت سفك الدماء والدمار في كل الشرق الأوسط، دولة تلو الأخرى: لبنان، العراق، سوريا، اليمن وغزة، المشترك بين هذه الأماكن؟ إنها جميعها تنهار وشعوبها جائعة وتعاني، واقتصاداتها تنهار"، مشددا على أن "الإرهاب الإيراني لا يلحق الضرر بإسرائيل فقط وإنما بدول أخرى".

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