نائب الرئيس الإيراني يصل إلى موسكو لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال الطاقة الذرية

أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن وصول نائب الرئيس الإيراني رئيس هيئة الطاقة الذرية، محمد إسلامي، إلى موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روساتوم" الروسية، ألكسي ليخاتشيوف.

وقالت السفارة الإيرانية: "خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني رئيس هيئة الطاقة الذرية لموسكو، سيناقش الوضع والتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وروساتوم، وسيجري تبادل لوجهات النظر".

وأشارت السفارة الإيرانية إلى أن المسؤول الإيراني وصل بالفعل إلى موسكو للقاء رئيس "روساتوم".

هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، أن إيران ستعود قريبا إلى مفاوضات فيينا حول خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال عبد اللهيان للصحفيين: "لم نشهد خلال الأشهر الماضية ولو جزءا بسيطا من الخطوات الإيجابية من الإدارة الأمريكية".

وأضاف: "بطريقة أو بأخرى، ستعود إيران إلى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن طهران تراجع حاليا ملفات محادثات فيينا".

وجرت في العاصمة النمساوية فيينا، بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، 6 جولات من المفاوضات، بين طهران والدول المعنية بالاتفاق، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ أيار/مايو عام 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده بصورة أحادية من الاتفاق الذي جرى توقيعه في 2015 بين إيران من جهة وبين مجموعة "5+1" (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا).