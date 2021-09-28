أول رد من إيران على اتهامات الإمارات أمام الأمم المتحدة

رد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، على دعوة الإمارات لطهران بـ"إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى".

وقال مجيد تخت روانجي، إن "ادعاءات الإمارات حول الجزر الإيرانية الثلاث لا أساس لها من الصحة"، واصفا هذه القضية بأنها ناجمة عن "سوء فهم"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا ".

وأضاف أن "إيران تكرر موقفها الثابت حيال هذه القضية وتؤكد أنها لا تعترف أصلا بوجود هكذا قضية خلافية بين البلدين وأن الجزر جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية"، مؤكدا استعداد إيران لإجراء محادثات ثنائية مع الإمارات بهدف إزالة أي سوء تفاهم قد يحدث من جانبها بشأن هذه الجزر.

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، خليفة شاهين المرر، طالب أمس الاثنين، بوقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي، داعيا إيران لحل النزاع على الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، سلميا عبر المفاوضات المباشرة.

وقال المرر، في كلمة أمام اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "جهودنا الرامية لحل الصراع في المنطقة العربية لن تنجح دون وقف التدخلات الخارجية في الشأن العربي خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق". وأضاف: "هذه التدخلات قوّضت استقرار المنطقة والعالم ونعول على موقف دولي واضح يرفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

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