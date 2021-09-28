الصين للناتو: مستعدون لمواصلة الحوار على أساس المساواة والاحترام المتبادل

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بعد لقاء جمعه عبر الفيديو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن اعتزام الصين مواصلة الحوار مع الناتو على أساس المساواة والاحترام المتبادل لدعم التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أوضح وانغ أن مفتاح تعزيز العلاقات يكمن في تبني تصورات صحيحة تجاه بعضهما البعض، قائلا:

لا توجد حاجة في منطقة "آسيا-الباسيفيك" لإقامة أي كتلة عسكرية جديدة، ويتعين ألا يكون هناك تحريض على المواجهة بين الدول الرئيسية أو تشكيل "دائرة صغيرة" بهدف التحريض على حرب باردة.

وأضاف وانغ أنه يتعين على الناتو أن يظل ملتزمًا بموقعه الجغرافي الأصلي، وكذلك لعب دور بناء في السلام والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

فيما قال ستولتنبرغ، إن "المنظمة تعتزم تطوير علاقتها البناءة مع الصين بناء على الاحترام المتبادل ودون شروط مسبقة".

واعتبر الجانبان الاجتماع إيجابيا وبناء، وتعهدا بمواصلة الاتصالات وتحسين جودة الحوار، ودفع عجلة التعاون البراغماتي نحو الأمام.