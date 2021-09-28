تسجيل
13:59 GMT28 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

    رئيس "فايزر" للأدوية يرجح موعد العودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا

    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1048515846_0:316:3078:2048_1200x675_80_0_0_6589d94ce7869a3775267f44597669d8.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109281050277713-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D8%AC%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    تحدث رئيس شركة "فايزر" الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، عن توقعاته بشأن موعد عودة العالم إلى الحياة الطبيعية، بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

    وصرح بورلا لبرنامج "ذا ويك"، المذاع على شبكة "إيه بي سي نيوز" إنه يعتقد أن الحياة ستعود إلى طبيعتها خلال العام المقبل 2022، على الرغم من احتمال استمرار ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

    وقال: "أتفق على أنه في غضون عام سنكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية، ولا أعتقد أن هذا يعني أن متحورات كورونا لن تستمر في الظهور، ولا أعتقد أن هذا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على عيش حياتنا دون تلقي التطعيمات".

    وتابع بورلا أنه يعتقد أن (كوفيد-19) سيتطلب على الأرجح تطعيما سنويا لمعالجة المتغيرات التي تظهر في جميع أنحاء العالم.

    وقال: "إن السيناريو الأكثر احتمالية بالنسبة لي - لأن الفيروس ينتشر في جميع أنحاء العالم - هو أننا سنستمر في رؤية المتغيرات الجديدة التي تظهر، وكذلك سيكون لدينا لقاحات ستستمر لمدة عام على الأقل".

    وأردف: "أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التطعيمات السنوية، لكننا لسنا على يقين بهذا، نحن بحاجة إلى الانتظار ومطالعة البيانات".

    وتتفق تعليقات رئيس شركة "فايزر"، ألبرت بورلا، مع الملاحظات التي أدلى بها الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا"، ستيفان بانسل، الأسبوع الماضي، والتي توقع فيها أن الوباء سينتهي "في غضون عام".

    شعار منظمة الصحة العالمية
    © REUTERS / Denis Balibouse
    تقارير: منظمة الصحة العالمية تعيد التحقيق فيما إذا كان كورونا تسرب من مختبر صيني
    وقال بانسل في تصريحات لصحيفة "نويه تسورخر تسايتونج" السويسرية أنه "بالنظر إلى التوسع في قدرات الإنتاج في هذا القطاع على مدى الشهور الستة الماضية، فإن جرعات كافية ستكون متوفرة بحلول منتصف العام المقبل بحيث يمكن تطعيم جميع سكان العالم. ومن المحتمل أيضا توفر جرعات معززة بالحجم المطلوب".

    وردا على سؤال بشأن ما إن كان هذا يعني العودة إلى الأوضاع الطبيعية في النصف الثاني من العام المقبل، قال: "بدءا من اليوم، أفترض أن يكون ذلك في غضون عام".

    وقال إنه يتوقع أن توافق الحكومات على جرعات معززة لمن تلقوا اللقاح بالفعل لأن المرضى الذين جرى تطعيمهم في الخريف الماضي يحتاجون إلى جرعة معززة "دون شك".

    وأضاف بانسيل: "التطعيمات ضد فيروس كورونا ستكون متاحة في وقت قريب حتى للرضع".

    وأوضح بأن "الذين لن يتلقوا اللقاح سيكتسبون المناعة بشكل طبيعي لأن السلالة دلتا شديدة العدوى. وبهذه الطريقة سنجد أنفسنا في نهاية المطاف في وضع شبيه بالإنفلونزا. فإما أن تتلقى اللقاح وتحظى بشتاء جيد أو لا تفعل وتخاطر بأن تصاب بالمرض واحتمال أن ينتهي بك الأمر إلى المستشفى".

    وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت الأسبوع الماضي تصريح استخدام طارئ للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية وكبار السن لتلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

    وأكدت الهيئة الأمريكية أن الجرعة المعززة سيتم إعطاؤها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعتين الأساسيتين من اللقاح.

    وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إلى أن كبار السن فوق الـ 65 عاما، والأشخاص ما بين 18 إلى 64 عاما المعرضون لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، هم من سيحصلون على الجرعة الثالثة.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار فيروس كورونا عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    إعلام: واشنطن تعتزم شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لتوزيعها على البلدان النامية
    الغذاء والدواء ترفض مبادرة "فايزر" للتطعيم بجرعة ثالثة والشركة تعترف بمشاكل لقاحها
    فشل جديد..."فايزر" تسحب جميع أدوية الإقلاع عن التدخين من الأسواق
    أمريكا توافق على جرعة معززة من لقاح فايزر للمعرضين لمخاطر صحية عالية
    وكالة: يمكن تطعيم الأطفال بدءا من سن 5 سنوات بلقاح فايزر المضاد لكورونا
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إجازة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غابات التايغا الروسية في سيبيريا، روسيا 26 سبتمبر 2021
    غابات التايغا الروسية ونمور وذئاب ودببة برية... إجازة بوتين وشويغو السنوية
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    ما هي قدرات الأسطول البحري لكوريا الجنوبية
    ما هي قدرات الأسطول الحربي لكوريا الجنوبية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك