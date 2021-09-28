إيران: وصلنا إلى قوة تخيف أمريكا ونمتلك أسرار المراكز الحساسة في إسرائيل

قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إن بلاده فرضت قدرتها على الأمريكيين في الخليج، واستطاعت إفشال كل المؤامرات ضدها.

وأضاف "شاهدنا مظاهر قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب المفروضة، قائلا ورأينا إذلال الأمريكيين أثناء اعتقال القوات البحرية الأمريكية، والأمريكيون بكل ما اقترفوه من خبث ومؤامرات ضد إيران والشعب الايراني لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق انتصار واحد على الثورة الإسلامية".

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني لقد وصلت قدرات بلادنا الدفاعية والردعية إلى مستوى لا يستطيع العدو فيه أن يخطئ ضدنا، اليوم يمكننا بسهولة اتخاذ أي قرار نتخذه والعدو يخاف من ذلك. إن قوتنا الرادعة اليوم تجعل كل من يريد مهاجمتنا يندم عليها".

وفي سياق متصل، نقلت شبكة الميادين عن مصدر مطلع في دائرة العلاقات العامة في مقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري تأكيده امتلاك الجيش الإيراني برامج تسمح له بتجميد تهديدات إسرائيل.

وكشف المصدر امتلاك إيران "معلومات وافية عن المراكز الحساسة والاستراتيجية في الكيان الصهيوني"، مشدداً على "قدرة الجيش الإيراني في فرض تكاليف باهظة لا يمكن للعدو تعوضيها".

وتابع "المصادر الأمريكية المرتبطة بالكيان الصهيوني غيرت موقفنا من الغموض ونقص المعلومات إلى الشفافية والإشراف الكامل في هذه المعادلة".

وتأتي تلك التصريحات بعد تصريحات القائد العسكري علي غلام رشيد، الذي قال إن طهران قامت بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية بدعم من قيادة الحرس الثوري وهيئة الأركان العامة للجيش "تشمل حزب الله اللبناني، وحركتي حماس والجهاد، وقوات النظام في سوريا، والحشد الشعبي العراقي، والحوثيين في اليمن" ووصف تلك القوات بأنها تمثل "قوة ردع بالنسبة لإيران".

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