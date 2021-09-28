كارثة تهدد العاصمة الأفغانية خلال سنوات

وبحسب ما نقله موقع "ريا فان"، قال نعماني: "إن مشكلة نقص المياه تزداد كل يوم. وأضاف: "نخشى أن تجد المدينة نفسها تمامًا دون مياه".

يقدر عدد سكان كابول بأكثر من 3 ملايين نسمة. وتتغذى المدينة، مثل المدن الأخرى، بشكل أساسي على المياه الجوفية، لكن مستواها ينخفض ​​بحوالي مترين سنويًا. وبحسب نعماني، يتم جلب المياه الآن إلى كابول من المناطق النائية، والتوصيل مكلف.

في الوقت الحالي، يبلغ عمق المياه الموجودة أسفل العاصمة عدة عشرات من الأمتار، مما يجعل من الصعب الوصول إليها لاستخراجها من قبل الغالبية العظمى من السكان. المصدر الرئيسي الثاني هو الثلوج الجبلية، ولكن كتلتها انخفضت في السنوات الأخيرة بسبب فترة الاحترار المناخي الملحوظة.

وفقًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في عام 2011، كان 42 ٪ فقط من الأفغان يتمتعون بحرية الوصول إلى مياه الشرب. ومع ذلك، في فبراير 2021 ، قال العضو السابق في وحدة البحوث والتقييم في أفغانستان مجيب عزيزي إن أقل من 20٪ من سكان الجمهورية يتمتعون بالفعل بمثل هذه "الرفاهية".

يؤدي نقص المياه دائمًا إلى تدفق السكان من المدن إلى الريف. يمكن التخفيف من حدة هذه المشكلة من خلال بناء مجموعة من السدود الصغيرة والعديد من السدود الكبيرة لتنظيم تدفق المياه، لكن طالبان لا تملك الموارد والقدرات اللازمة لذلك.

مشكلة المياه هي جزء من أزمة إنسانية أوسع نطاقا تتزايد قوتها في أفغانستان. تشهد أسعار المواد الغذائية والضروريات الأساسية نمواً قوياً. قبل وصول طالبان إلى السلطة ، عانى أكثر من 30٪ من سكان البلاد من نقص حاد في الغذاء. الآن هناك أكثر من 40٪ منهم. في ديسمبر 2020 ، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن من بين ما يقرب من سبعة ملايين طفل أفغاني دون سن الخامسة، يعاني ما يقرب من 3.1 مليون من سوء التغذية الحاد.