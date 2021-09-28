أوستن: أجرينا اتصالات مع روسيا بشأن عرضها استخدام قواعدها في المنطقة لدعم عملياتنا بأفغانستان

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية أجرت اتصالات مع موسكو، بشأن العرض الروسي لاستخدام القواعد الروسية في المنطقة، لدعم العمليات الأمريكية في أفغانستان.

وقال أوستن في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، ردا على سؤال حول استخدام القواعد الروسية:

هذا الموضوع أُثير خلال حديث أجراه الرئيس بايدن مع الرئيس بوتين حيث عرض الرئيس بوتين توفير أو تقديم المساعدة من خلال القواعد الروسية".

وأضاف أوستن أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، أجرى اتصالات مع نظرائه الروس، لدراسة العرض الروسي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن بلاده لا تسعى لطلب الإذن من روسيا لتنفيذ أي عمليات في أفغانستان، قائلا: "نحن لا نطلب من الروس شيئًا".

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، نوقش موضوع القواعد الروسية في اجتماع عقد مؤخرا في هلسنكي بين رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي ونظيره الروسي فاليري غيراسيموف.

من جانبه، اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، أن مصداقية الولايات المتحدة لدى حلفائها "تضررت" بعد الانسحاب من أفغانستان.

وقال ميلي أمام مجلس الشيوخ: "أعتقد أن مصداقيتنا مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم يتم مراجعتها بشكل مكثف... أعتقد أن كلمة "تضررت" هي التي يمكن استخدامها لوصف الوضع".