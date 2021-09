غريتا تونبرغ تتهكم على أحاديث زعماء العالم وتتهمهم بالخيانة

روما- سبوتنيك. وقالت تونبرغ خلال حديثها في قمة "شباب من أجل التغير المناخي" في ميلانو متهكمة على تعهدات الزعماء: "إعادة البناء بشكل أفضل، بلاه بلاه بلاه. الاقتصاد الأخضر، بلاه بلاه بلاه. صافي صفر (إنبعاثات) بحلول عام 2050، بلاه بلاه بلاه".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation