الولايات المتحدة تطعم 2.8 مليون مواطن بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا

قال منسق الاستجابة للوباء في البيت الأبيض، جيف زينتس، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 400 ألف أمريكي تلقوا جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا "سارس كوف 2" في الصيدليات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

جاء ذلك بعدما سمح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بإعطاء جرعات ثالثة من لقاح "فايزر/ بيونتيك" لمجموعة واسعة من الأمريكيين، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

وقال زينتس في مؤتمر صحفي إن ما يقرب من مليون شخص من المقرر أن يحصلوا على جرعاتهم الإضافية من خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن الاستعدادات الحكومية والفدرالية للمعززات "دفعت ببداية قوية، لكن في الوقت نفسه، تظل الجرعتان الأولى والثانية أولويتنا القصوى".

إجمالا، تلقى ما يقرب من 2.8 مليون أمريكي جرعة إضافية معززة منذ أن سمح مسؤولو الصحة بالحقنة الثالثة من لقاحي "فايزر" و"مودرنا" للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة في أغسطس/ آب، وفقا للبيانات التي جمعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تأتي تعليقات زينتس في الوقت الذي يقول فيه مسؤولو الصحة الفيدراليون إنهم يرون انخفاضا في الحماية من العدوى بعد أشهر عدة من تلقي الأشخاص أول جرعتين، وقالوا إن الحقن لا تزال فعالة للغاية ضد الإصابات الشديدة، وفي تقليل الحاجة لدخول المستشفيات وحالات الوفاة.

وقعت مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، يوم الجمعة على سلسلة من التوصيات، بما في ذلك توزيع اللقطات على كبار السن من الأمريكيين والبالغين الذين يعانون من حالات طبية أساسية بعد ستة أشهر على الأقل من سلسلة الطلقات الأولى.

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