مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور القاهرة ويبحث الوضع في  ليبيا وفلسطين

أكد البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان ، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء.

واشنطن – سبوتنيك. وأشار البيت الأبيض في بيان، أن سوليفان سيناقش مع السلطات المصرية الانتخابات الليبية المرتقبة والوضع الأمني في المنطقة.

كما سيناقش سوليفان مع السلطات المصرية ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

كان سوليفان أجرى نقاشا تفصيليا بشأن الحرب في اليمن في اجتماع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء.

ويزور سوليفان السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع برفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، ومبعوث بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك.

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