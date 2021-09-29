مقتل 24 على الأقل في أعمال شغب بسجن في الإكوادور

قالت حكومة الإكوادور، يوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 24 سجينا لقوا حتفهم وأُصيب 48 آخرون في أعمال شغب بأحد السجون، في ثالث انتفاضة دامية في منظومة السجون في الدولة الواقعة بمنطقة الإنديز.

حدثت الواقعة في سجن بينيتيسياريا ديل ليتورال بمقاطعة غواياس، الذي شهد في الشهور القليلة الماضية معارك دامية بين عصابات من أجل السيطرة عليه.

وقالت مصلحة السجون الحكومية في بيان، "تم تفعيل نظام الإنذار في مركز الحرمان من الحرية في غواياس، بسبب إطلاق نار وانفجارات في عدة مناطق.. ونتيجة المواجهة قتل 24 (نزيلا) وأصيب 48 بجروح".

وأضافت أن السلطات تمكنت من استعادة السيطرة على المنشأة بعد الظهر، عقب إخلائها في وقت سابق ونشر ضباط شرطة داخل السجن وضباط عسكريين لحراسة المبنى من الخارج.

وسبق أن اندلعت أعمال الشغب في فبراير/شباط، ويوليو/تموز في منظومة السجون في الإكوادور، والتي تضم نحو 39 ألف نزيل.

ولقي 79 شخصا على الأقل حتفهم في أعمال العنف في فبراير/شباط وما لا يقل عن 22 في يوليو/تموز.

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