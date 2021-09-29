وزارتا خارجية ودفاع أمريكا تتحدثان لـ "سبوتنيك" بشأن صاروخ كوريا الشمالية الفرط صوتي

تحدثتا وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، بشأن تجرية كوريا الشمالية صاروخا فرط صوتي جديد.

واشنطن– سبوتنيك. وقال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية، "لقد اطلعنا على هذه الأنباء. نحن نعمل على تأكيد طبيعة الإطلاق الأخير ونتشاور مع حلفائنا حول هذا الموضوع".

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، "كما صرحنا سابقا، ندين أي عمليات إطلاق صواريخ الغير شرعية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي".

وفي ذات الصدد قال ممثل البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، "في الوقت الحالي ليس لدينا شيء نقوله حول هذا الموضوع".

كانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ذكرت أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، من طراز جديد أسرع من الصوت (فرط صوتي).

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي.

يأتي ذلك، في الوقت الذي طالبت فيه بيونغيانغ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتخلي عن "معاييرهما المزدوجة"، بشأن برامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

وقالت الوكالة، إن تطوير منظومة الأسلحة الجديدة هذه يعزز من قدرات كوريا الشمالية الدفاعية.

ولم يشهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إطلاق الصاروخ (هواسونغ-8) وفق تقرير الوكالة.

وكانت الكوريتان أطلقتا صواريخ باليستية يوم 15 سبتمبر/أيلول، في أحدث واقعة في السباق بين الدولتين المتنافستين على تطوير أسلحة متقدمة.

ونددت واشنطن في ذلك الوقت باختبار كوريا الشمالية، وبآخر منفصل أجرته قبلها بأيام.

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