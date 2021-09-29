بكين تعول على عقد قمة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي قريبا

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن بكين تعول على عقد قمة أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين الخمسة في أقرب وقت، مشيراً إلى تراكم الكثير من القضايا للمناقشة.

وقال جون للصحفيين: "لدينا رغبة قوية بأن تجري هذه القمة في أقرب وقت لأن لدينا الكثير من المشاكل العالمية. لدينا الكثير من المشاكل في مجال الأمن والسلام، كما لدينا تحديات أخرى".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اقترح خلال كلمته في المنتدى الدولي للهولوكوست، الذي عقد يوم 23 كانون الثاني/يناير في القدس، تنظيم قمة روسية صينية أمريكية فرنسية بريطانية، لمناقشة ألح المشاكل العالمية. ومن جانبه أكد المتحدث باسم الكرملين، في نهاية شهر يناير، أن كلاً من فرنسا والصين، دعمتا عقد القمة.

وكانت الصين قد عبرت عن رفضها لـ "التحالف النووي الثلاثي"، الذي يسمح لأستراليا بامتلاك وتصنيع الغواصات النووية محليا بدعم أمريكي بريطاني في إطار معاهدة "أوكاس"، التي تم توقيعها قبل أيام، يمكن أن يقوض السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وحذرت الصين من أن سباق التسلح في المنطقة سيسير بوتيرة متسارعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان على استغلال الأسلحة النووية لتحقيق مكاسب جيوسياسية.