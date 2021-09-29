مساع إسرائيلية لوضع جدول زمني لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني

يجتمع رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أيال حولاتا مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم الثلاثاء المقبل، وغيره من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن الاجتماع سيهتم بسبل التعاون والتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة المشروع النووي والعسكري الإيراني، حيث سيرأسان اجتماعا موسعا لمساعديهما.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا لاتصالات أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أسبوعين ومع كبار المسؤولين الأمريكيين على هامش مشاركته في افتتاح الدورة السنوية الجديدة للأمم المتحدة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إن "إسرائيل تسعى إلى تأطير مباحثات فيينا في إطار زمني، وإقناع الدول المشاركة بضرورة وضع سقف زمني للمفاوضات، في ظل القلق من استمرار اتصالات القوى العظمى مع طهران والمحادثات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أيال حولاتا يسعى للتنسيق مع واشنطن ومعرفة طبيعة التوجهات الأمريكية في ما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران والاستراتيجية التي ستعتمدها واشنطن خلال الفترة المقبلة".

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، الاثنين الماضي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن برنامج إيران النووي تجاوز كل الخطوط الحمراء، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل لن تسمح لطهران بالحصول على السلاح الذري، مشيرا في كلمته إلى أن برنامج إيران النووي بلغ لحظة حاسمة.