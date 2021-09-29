صانع صواريخ في روسيا يخترع طريقة "صاروخية" لإطفاء الحرائق

ووفق بيانات الهيئة الروسية للملكية الفكرية التي منحت مخترعي الطريقة "الصاروخية" لإطفاء حرائق الغابات براءة اختراع، فإنهم اخترعوا "مدفعا" مضادا للحرائق.

وتتميز الطريقة المبتكرة لاحتواء حرائق الغابات وإطفائها بوضع المادة المركبة التي تنتج الرغاوة في محلول مائي من الممكن إطلاقه إلى مسافة طويلة في حين تتكون الرغاوة اللازمة لإطفاء الحريق أثناء اندفاع المحلول نحو مكان اشتعال النار.

ووصف المخترعون أسلوبهم المبتكر بأنه "مدفع بعيد المدى" يستطيع إطفاء الحرائق على بعد كبير.

وتعتمد الطريقة المبتكرة لإطفاء حرائق الغابات على مبادئ عمل الصواريخ التي يتخصص معهد التقنيات الحرارية في إنتاجها والتي تعمل بالوقود الصلب. وتنتج قوة الدفع اللازمة للصاروخ عن انقذاف مخلفات احتراق الوقود من فوهة محرك الصاروخ. ويتبع "المدفع" المبتكر المضاد للحرائق الأسلوب نفسه، حيث يطلق المحلول المائي بواسطة مخلفات احتراق الوقود الصلب التي تدفع المحلول المائي من الخزان وتقذفه في الهواء في اتجاه محدد.

ومن أبرز منتجات معهد موسكو للتقنيات الحرارية صاروخ "توبول إم"، وهو صاروخ بالستي عابر للقارات، وصاروخ "بولافا"، وهو صاروخ بالستي ينطلق من الغواصة.