إيران تدعو المجتمع الدولي لوقف التعاون مع السعودية في حال عدم تنفيذها هذا الطلب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، رفض طهران "للاتهامات السعودية لها بخرق الاتفاق النووي"، قائلة إن هذه الاتهامات "لا أساس لها".

وشدّد رئيس الدائرة القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية، رضا نجفي، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للمحو الكامل للأسلحة النووية، على ضرورة شفافية الأنشطة النووية السعودية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن طريق تنفيذ اتفاقية الضمانات النووية الشاملة، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا ".

ودعا إلى وقف أي تعاون دولي مع المملكة العربية السعودية في حال عدم تنفيذها طلب الوكالة، مؤكدا أن "إيران ترفض بأشد العبارات جميع أنواع امتلاك وتخزين وتطوير واستخدام ونشر الأسلحة النووية على مستوى المنطقة والعالم".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، دعا أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه الاختراقات والتجاوزات الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالاتفاق النووي، منتقدا الموقف الإسرائيلي من أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف الوزير خلال كلمة افتراضية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، أن إيران تواصل تصعيد أنشطتها النووية، وتمارس أنشطة بحث وتطوير تتعارض مع ما تعلنه طهران نفسها حول سلمية ‏برنامجها النووي.

اطلع على أخبار إيران مع سبوتنيك.