30 ألف كيلو من البطاطس لإطلاق أخطر صواريخ ألمانيا

أكدت صحيفة بريطانية العثور على أخطر أسلحة الرايخ الثالث من عهد ألمانيا النازية في بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن عالمي الآثار الإخوين كولين وشون ويلتش عثرا على حطام صاروخ "فاو-2" في أحد حقول مقاطعة كنت.

وكان صاروخ "فاو-2" يستطيع أن يحلق بسرعة تزيد على 5300 كيلومتر في الساعة. واحتوت غرفة الاحتراق به على مزيج الأكسجين السائل والكحول. وتطلب الأمر 30 طنا من البطاطس لإنتاج الكحول اللازم لإطلاق الصاروخ الواحد، حسب الخبراء.

وانطلق الصاروخ، الذي عُثر على حطامه، من أراضي هولندا في 14 فبراير/شباط 1944. ووصل الصاروخ إلى إنجلترا بعد دقائق.

يجدر بالذكر أن صاروخ "فاو-2" أول صاروخ بالستي بعيد المدى في العالم. اخترعه المهندس الألماني فرنر فون براون. أصبح سلاحا لقوات ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية. وشهد يوم 8 سبتمبر/أيلول من عام 1944، أول استخدام قتالي له.