مصدر: لا يوجد أي تقدم بشأن إجراء محادثات في طاجيكستان بين المقاومة الأفغانية وطالبان

صرح مصدر دبلوماسي في دوشنبه، اليوم الأربعاء، بأنه لا يوجد تقدم حتى الآن بشأن مبادرة إجراء محادثات بين المقاومة الأفغانية وطالبان (المحظورة في روسيا) في طاجيكستان.

دوشنبه - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لا يوجد حتى الآن أي تحرك بشأن موضوع المفاوضات بين المقاومة الأفغانية وطالبان في طاجيكستان".

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان صرح، في 17 أيلول /سبتمبر الحالي، بأن المحادثات بين قوات المقاومة الأفغانية وطالبان قد تجري قريباً في دوشنبه.

بدوره، قال الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون إن الوسطاء - طاجيكستان وباكستان - سيساعدون في هذه المفاوضات.

يذكر أنه في 15 آب/أغسطس الماضي، استطاعت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) السيطرة على العاصمة الأفغانية، كابول، دون مقاومة تذكر من الجيش الأفغاني، بعدها توالى سقوط الولايات الأفغانية بيد الحركة وتمكن مقاتلوها من دخول القصر الرئاسي في كابول بعد فرار الرئيس أشرف غني، إلى الإمارات، التي قالت إنها استضافته "لأسباب إنسانية".