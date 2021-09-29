زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب بحر اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، الجزء المتوسط من بحر اليابان.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ، أن مركز الزلزال وقع على عمق 400 كيلو متر، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي تحذير من حدوث موجة مد عالية تسونامي.

وشعر السكان بالزلزال على الساحل المقابل لليابان بالقرب من المحيط الهادي.

ووفقًا للوكالة، كانت الهزات متفاوتة القوة في 18 محافظة في شمال شرق اليابان، بما في ذلك طوكيو.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا وحدوث أضرار مادية.

وتقع اليابان في حلقة النار في المحيط الهادئ وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.