الصين تدعو دول المنطقة إلى ضبط النفس بعد التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الأربعاء، إن بكين تأمل في أن تتحلى جميع الأطراف في المنطقة، بضبط النفس، بعد تجربة كوريا الشمالية الأخيرة لإطلاق صاروخ فرط صوتي.

بكين- سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أكدت بيونغ يانغ أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ "هواسونغ -8" الأسرع من الصوت.

وقالت هوا في إفادة صحفية: "نأمل أن تنطلق جميع الأطراف المعنية من المصالح المشتركة للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وأن تتحلى بالهدوء وضبط النفس، وأن تستوعب بعضها البعض، ووفقا لمبدأ التجميد المزدوج، سوف تسعى إلى حلول متوازنة ممكنة تأخذ في الاعتبار الشواغل".

هذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها بيونغ يانغ تجربة صاروخية منذ أوائل عام 2021، وكان آخر عملية إطلاق في منتصف سبتمبر/ أيلول، عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخين كروز في اتجاه بحر اليابان.

في الوقت نفسه، دعت كوريا الشمالية أمريكا وكوريا الجنوبية إلى التخلي عن "معاييرهما المزدوجة"، المتعلقة ببرامج الأسلحة من أجل استئناف المحادثات.

على جانب آخر، أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي-إن، أمس، أمرا بإجراء تحليل شامل لتجربة الجارة الشمالية لإطلاق صاروخ. وقال المكتب الرئاسي، أن مون كلف فريق الأمن القومي بهذه المراجعة بعدما تلقى إحاطة حول نتيجة الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن القومي.

وفي نفس السياق، صرح ممثل وزارة الخارجية الأمريكية بأن السلطات على دراية بالتقارير حول إطلاق الصاروخ وأنها تعمل على تأكيد طبيعة الإطلاق الأخير، وتجري مشاورات مع الحلفاء بشأن الواقعة.

وأضاف المسؤول الأمريكي في حديثه لـ"سبوتنيك" أن واشنطن تدين أي عمليات لإطلاق الصواريخ غير الشرعية، والتي وصفها بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.

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