جيش كوريا الجنوبية: صاروخ كوريا الشمالية الفرط صوتي في مرحلة تطوير أولى ويمكن اعتراضه

أعلنت لجنة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، أن الصاروخ الفرط صوتي، الذي ترغب كوريا الشمالية في صناعته، ما يزال في المرحلة الأولى من عملية التطوير، ومن الممكن مراقبته واعتراضه.

سيئول – سبوتنيك. قال الجيش الكوري الجنوبي، في هذا الصدد، "إنه انطلاقا من خواص الصاروخ فرط الصوتي الذي أعلنت جمهورية كوريا الشمالية، يوم أمس، عن تجربة إطلاقه؛ من حيث السرعة، فإن هذا الصاروخ ما زال في مرحلة مبكرة من عملية التطوير، ولن يكون جاهزا لأداء واجبات الخدمة القتالية، إلا بعد فترة طويلة من الزمن".

وأضاف العسكريون الكوريون الجنوبيون، "في الوقت الحالي، يتمكن تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من مراقبته واعتراضه".

وأعلنت كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز "هواسونغ - 8".

وقام خبراء أكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية بفحص نظام التحكم في ملاحة الصاروخ، وقدرته على المناورة، والخواص الديناميكية الهوائية للرأس المدمرة المركبة عليه؛ بالإضافة إلى ما أطلق عليه اصطلاح "أمبولة وقود"، التي تم عرضها لأول مرة في كوريا الشمالية.

يذكر أن هذا هو الإطلاق السادس للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، خلال عام 2021.