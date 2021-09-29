الاتحاد الأوروبي يرغب في ضم كوسوفو ودول غرب البلقان إلى التكتل بعضوية كاملة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يرغب في ضم كوسوفو وجميع دول غرب البلقان كأعضاء كاملين في الكتلة.

موسكو- سبوتنيك. تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تجري فيه رئيسة المفوضية الأوروبية زيارة إلى الجمهورية المعلنة من جانب واحد، والتي تأتي بدورها قبل قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، قالت فون دير لاين إن دول غرب البلقان وكوسوفو ستكون جزءا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت:

"نريد مستقبلا تكون فيه كوسوفو وكل دول غرب البلقان جزءا من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما نعمل من أجله، لقد قطعنا شوطا طويلا وأحرزنا تقدما كبيرا، ولا نغفل أبدا عن الهدف الذي هو كل شيء".

دول ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والجبل الأسود من بين دول غرب البلقان التي تنتظر عضويتها في الاتحاد الأوروبي حاليا، والبوسنة والهرسك وكوسوفو مرشحون محتملون.

بالأمس، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، دعمها لإطلاق مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالتوترات المتصاعدة بين كوسوفو وصربيا، حثت أورسولا الأطراف على إجراء حوار يرعاه الاتحاد الأوروبي، مبدية في الوقت ذاته قلقها إزاء تلك التوترات.

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