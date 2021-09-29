تسجيل
16:02 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التطعيم ضد كوفيد 19، فيروس كورونا، روسيا

    تصنيف الدول الأكثر قدرة على مواجهة كورونا... الإمارات والسعودية ومصر تتقدم

    © Sputnik . Aleksey Sukhorukov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/1050180372_0:47:3402:1960_1200x675_80_0_0_9279dd1bd75b3c3769eb540f220b8101.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202109291050291562-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85/

    سيطرت الدول الأوروبية على المراتب المتقدمة في تصنيف "مرونة كوفيد" الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ"، للشهر الثالث تواليا، لكن تمكنت دولة أيرلندا من إزاحة النرويج عن الصدارة مع تقدمها الملحوظ في التصنيف منذ بداية العام.

    وفقا لتقرير "بلومبيرغ"، فإن أيرلندا نجحت في هذا التغيير الكبير عبر اتباعها استراتيجية مستخدمة في كل أوروبا، ورغم ذروة موسم السفر الصيفي وتفشي سلالة "دلتا" الفتاكة في جميع أنحاء العالم، قاومت دبلن حالات الإصابة الخطيرة والوفيات عبر تحركات فريدة ساعدت في الحد من إجراءات الحجر الصحي.

    اللقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا
    © Sputnik . Vladimir Trefilov
    رئيس "فايزر" للأدوية يرجح موعد العودة إلى الحياة الطبيعية بعد كورونا

    وتمكنت البلاد من تعزيز مستويات التطعيم ضد "كوفيد 19" لتحقق أحد أعلى مستويات التلقيح في العالم، حيث حصل أكثر من 90% من سكانها البالغين على جرعتين، وبالتالي كانت قادرة على استئناف النشاط الاجتماعي بأمان.

    على جهة أخرى تسببت سلالة "دلتا" في اضطرابات حادة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تراجعت ثلاث مراتب إلى المركز 28 في سبتمبر/ أيلول في تصنيف "بلومبيرغ".

    وأرجعت الوكالة تدهور ترتيب أمريكا إلى عودة الحياة إلى طبيعتها دون قيود وبغض النظر عن حالة التطعيم في كثير من الأماكن، ما أدى إلى زيادة حالات الإصابة والوفيات بالفيروس.

    ويصنف مؤشر "مرونة كوفيد" الدول من حيث مجموعة عناصر أساسية، مثل الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وحدة الإغلاق المجتمعي، وقدرة رحلات الطيران، وطرق السفر الآمنة من الوباء. كما يضم عوامل أخرى مثل البيانات الوبائية وجودة الحياة، وفي النهاية يمنح كل دولة مجموع نهائي من النقاط على مقدار من واحد إلى مائة.

    وجاءت الدول العشر الأوائل كالتالي:

    1. أيرلندا 79.4 نقطة
    2. إسبانيا 78.2 نقطة
    3. هولندا 76.4 نقطة
    4. فنلندا 76.1 نقطة
    5. الدنمارك 75.3 نقطة
    6. الإمارات 74.7 نقطة (تقدمت من المركز التاسع)
    7. فرنسا 73.9 نقطة
    8. سويسرا 73.8 نقطة
    9. كندا 73.8 نقطة
    10. النرويج 73.6 نقطة

    ومن بين الدول الأخرى، جاءت تركيا في المركز الرابع عشر، وألمانيا في الخامس عشر، وبريطانيا في السادس عشر، فيما حلت روسيا في المرتبة الخامسة والثلاثين، وإسرائيل في الحادية والأربعين.

    كوكب الأرض والقمر أثناء شروق الشمس
    © Photo / pixabay/qimono
    الأرض على موعد مع الإعتام... أزمة كارثية بدأت في أوروبا والآن تهدد العالم أجمع

    وعلى الصعيد العربي، حلت السعودية في المركز السابع عشر (71 نقطة)، متقدمة مركزين عن تصنيف شهر أغسطس/ آب، وأظهرت البيانات أنها طعمت 60.9% من مواطنيها، فيما حصلت على 56 نقطة في عامل "حدة الإغلاق" وهو مستوى مرتفع للغاية ويؤثر سلبا على تصنيفها العام.

    لكن البيانات أظهرت أيضا أن سعة رحلات الطيران السعودية انخفضت بنسبة 29.2% فقط وهو مستوى جيد نسبيا مقارنة بباقي البلدان، فيما حصلت على 386 نقطة في عامل "خطوط الطيران الآمنة من الوباء" وهو مستوى مرتفع للغاية.

    على الجانب الآخر من البحر الأحمر، جاءت مصر في المركز السادس والثلاثين (61.2 نقطة)، متقدمة 3 مراكز عن تصنيف الشهر الماضي، وأظهرت البيانات أنها طعمت 7% فقط من مواطنيها، ورغم أنها نسبة متواضعة للغاية، فقد سجلت مصر 35 نقطة فقط في عامل "حدة الإغلاق" وهو مستوى منخفض ساهم في تحسين تصنيفها العام.

    كما أظهرت البيانات أيضا أن سعة رحلات الطيران المصرية انخفضت بنسبة 19.5% فقط وهو مستوى جيد نسبيا مقارنة بباقي البلدان، فيما حصلت على 385.5 نقطة في عامل "خطوط الطيران الآمنة من الوباء" وهو مستوى مرتفع كثيرا أيضا.

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تطعم 2.8 مليون مواطن بجرعة ثالثة معززة ضد كورونا
    الحكومة المصرية تكشف حقيقة عدم قدرة مجمع "فاكسيرا" على إنتاج لقاحات كورونا
    كشف ملابسات قتل سارة إيفيرارد على يد ضابط شرطة بدعوى خرق قيود كورونا
    يوتيوب يبدأ في حجب جميع المحتويات المناهضة للقاحات كورونا
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    نجلاء بودن رمضان... أول امرأة تتولى منصب رئيسة الحكومة في تاريخ تونس
    نجلاء بودن رمضان... أول رئيسة حكومة في تاريخ تونس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك