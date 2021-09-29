راقب لون شعرك... تغير نادر للأشخاص المتعافين من "كورونا"

يواصل فيروس كورونا المستجد تحوره مع ظهور طفرات جديدة، ولعل آخر ما ظهر في مصر هو سلالة "دلتا" الخطيرة.

ظهرت أعراض أخرى واضحة لدى بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تتمثل بتغير لون الشعر وتأخر نموه، وفقا لموقع "فونتانكا"

بدأ لون شعر امرأة من سكان مدينة سان بطرسبورغ يتحول إلى الأشقر، كما رصدت حالة مماثلة في موسكو عندما لجأت امرأة إلى مختصة جلدية لمعانتها من نفس المشكلة.

يقول الخبراء إنه لا يوجد تفسير لهذا سوى مرض "كوفيد -19"، ربما ينبغي دراسة تأثيره على بنية بصيلات الشعر، لكن تأثير الفيروس على لون الشعر لم يتم فهمه بعد من وجهة نظر علمية.

قالت مصففة شعر أن امرأة تبلغ من العمر 32 عاما من سان بطرسبورغ: بدت جذور شعرها كما لو تم تلوينها، رغم أنها لم تستخدم أبدا أي نوع من الأصباغ. لكن قبل شهر ونصف أصيبت بفيروس كورونا بشكل متوسط.

وأصيبت إيرينا بكورونا لمدة شهر - من 15 يوليو إلى 15 أغسطس. وقضت نصف هذه الفترة في المستشفى. وفقدت حاسة الشم كسائر المرضى، إضافة إلى الشعور بالتعب المستمر.

تقول إيرينا: "كان هناك تساقط للشعر أيضا، لكنه تلاشى تدريجياً، وعاد الشعر للنمو من جديد". وعندما ذهبت إلى مصففة الشعر اتضح أن لون شعري قد تغير.

وبعد حساب مجمل الحالات المرصودة، تبين تغير لون الشعر بعد الإصابة بفيروس كورونا هو حالة نادرة.

من جانبها أشارت تاتيانا إيغوروفا، المختصة بأمراض الشعر والأمراض الجلدية والتناسلية في موسكو إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له مثل هذا التأثير على الجسم.

وأضافت إيغوروفا أن امرأة تبلغ من العمر 43 عاما بعد الإصابة بفيروس كوفيد بدا لون شعر أفتح مما كان في السابق".

وتابعت المختصة الروسية "هناك عدد قليل جدا من تلك الحالات، مرجحة تسجيل حالات أكثر بمرور الوقت".

حتى الآن، تم العثور على أدلة كافية على أن فيروس كورونا المستجد يصيب أكثر من مجرد الرئتين. حيث تم الإبلاغ عن مشاكل في القلب، وتقرحات القدم، وتلف الكبد، وتلف المشيمة لدى النساء الحوامل، وتلف الأوعية الدموية، وما إلى ذلك في مختلف الأعراض الغريبة لمرضى "كوفيد 19".