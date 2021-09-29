رئيس الوزراء الإيطالي: قمة مجموعة العشرين حول أفغانستان تنعقد بمشاركة قطر

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، إن القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان ستعقد بشكل موسع بمشاركة قطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك الدول المجاورة لأفغانستان.

وأضاف: "سيتطرق جزء من المناقشة إلى الخطوات التي يرغب المجتمع الدولي ومجموعة العشرين في اتخاذها لتجنب تحول أفغانستان من جديد إلى عش للإرهاب الدولي".

وحول أهداف القمة قال دراجي: "وبالتالي سيكون هناك تبادل للآراء والتجارب حول ما يمكن فعله لتجنب انتشار جديد للإرهاب وانتقاله إلى أوروبا والدول المجاورة".

وتابع: "ليس فقط هولندا وإسبانيا اللتين تمت دعوتهما للجلسة، ستقوم الأمم المتحدة بدعوة كل من قطر والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وفي وقت سابق، قال دراجي إن قمة استثنائية لزعماء مجموعة العشرين بشأن أفغانستان ستعقد في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.