صربيا تشكر روسيا على دعمها في التوترات المستمرة مع كوسوفو

أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في اجتماع، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي في بلغراد ألكسندر بوتسان خارتشينكو، عن امتنانه لدعم روسيا لسيادة بلاده ووحدة أراضيها، وسط توترات جديدة مع كوسوفو.

بلغراد - سبوتنيك. وزار بوتسان خارتشينكو، يوم الأحد، وحدة عسكرية صربية في حالة تأهب قصوى في مدينة راسكا بالقرب من كوسوفو مع مسؤولين دفاعيين روس وصرب.

صرحت الرئاسة الصربية في بيان: "شكر الرئيس فوسيتش روسيا الاتحادية على الدعم النشط لوحدة أراضي وسيادة جمهورية صربيا، وقال إنه يأمل أن يتشرف مرة أخرى بالتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأشهر المقبلة".

من جانبه قال بوتسان خارتشينكو إن موسكو قلقة بشأن التطورات الأخيرة في شمال كوسوفو وميتوهيا، موضحا أن السلطات المؤقتة في بريشتينا هي المسؤولة عن الأزمة التي نشأت خلال الأسبوع الماضي، لأنها لا تتبع الاتفاقات المبرمة، ومن ناحية أخرى، فإن بلغراد تتصرف "بأكبر قدر من المسؤولية"، بحسب المسؤول الروسي.

كما ناقش فوسيتش وبوتسان خارتشينكو الاستعداد للاجتماع القادم للجنة الحكومية الروسية - الصربية، حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي وزيارة يوري بوريسوف إلى صربيا.

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في وقت سابق من شهر أيلول/ سبتمبر، حظرت جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد دخول السيارات التي تحمل لوحات ترخيص صربية ونشرت الجيش في المناطق التي يقطنها الصرب في الشمال.

شجب السكان الحظر وأغلقوا الطريق السريع الحدودي، مما دفع شرطة كوسوفو إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وتوترات الأجواء منذ ذلك الحين على حدود البلدين.

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