وزير خارجية جنوب السودان: العقوبات لا يمكن أن تكون حلا لمشاكل إثيوبيا

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان مايك إيدنغ، اليوم الأربعاء، إن العقوبات لا يمكن أن تكون حلاً لمشاكل إثيوبيا.

وقال إيدنغ خلال مباحثاته مع سفير إثيوبيا لدى جنوب السودان نبيل مهدي: "إن حكومة إثيوبيا لديها القدرة على معالجة مشاكلها الداخلية بنفسها"، معربا عن ثقة بلاده القوية في أنشطة قوات حفظ السلام الإثيوبية، بحسب ما ذكرت وكالة "ena" للأنباء.

واطلع مهدي إيدنغ على الوضع الراهن في البلاد بما في ذلك التطورات في إقليم تغيراي، والانتخابات العامة التي أجريت مؤخرا، ومفاوضات سد النهضة، والنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان.

وأعرب السفير عن التزام إثيوبيا بمواصلة تعزيز الدعم لجنوب السودان، لا سيما في مجالات بناء القدرات وتطوير البنية التحتية.

وشدد على ضرورة إيلاء قدر كبير من الاهتمام لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال البنية التحتية والتكامل الاقتصادي.