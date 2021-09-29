مقتل 5 جنود بانفجار لغم بدوريتهم شمالي بوركينا فاسو

قتل 5 جنود من بوركينا فاسو بانفجار لغم بدوريتهم شمالي البلاد، في استمرار لهجمات العناصر المسلحة ضد القوات الأمنية في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقي.

الرباط - سبوتنيك. وقالت إذاعة راديو أوميغا البوركينية مساء اليوم الأربعاء، نقلا عن الإعلام العسكري، إن خمسة جنود قتلوا وجرح سادس في انفجار عبوة ناسفة بدوريتهم الاستطلاعية بمنطقة منتاو، شمالي البلاد.

وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو منذ شهر أيار/مايو الماضي حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.

ويعد شمال بوركينا فاسو خاصة القريب من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو القاعدة وداعش [المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول].

ويتنقل مسلحو الجماعاتش الموالية لداعش والقاعدة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.

وتأسس جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الموالية لتنظيم القاعدة، عام 2017 بتحالف جماعات "أنصار الدين"، و"إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وجماعة "المرابطون".

وكانت المعارضة في بوركينا فاسو قد طالبت بإقالة رئيس الوزراء كريستوف دابيريه ووزير الدفاع شريف سي، على خلفية تدهور الوضع الأمني.

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