أمريكا: لن نطبع أو نرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

قالت الولايات المتحدة الأميريكية، يوم الأربعاء، إنها لا تخطط للتطبيع أو رفع رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على أسئلة من رويترز بشأن ما إذا كانت واشنطن تشجع أو تؤيد تقاربا بين الأردن وسوريا، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط "لتطبيع أو رفع مستوى" العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف كذلك أن الولايات المتحدة لا تشجع الآخرين على التطبيع أو إعادة العلاقات الدبلوماسة مع سوريا.

يشار إلى أن الأردن أعاد فتح معبره الحدودي الرئيسي مع سوريا بشكل كامل اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة لاقتصادي البلدين اللذين يواجهان صعوبات، وتعزيز جهود دول عربية لإعادة الاندماج مع سوريا.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل المعبر بشكل عادي وذلك بعد نحو عام على عمله بشكل محدود على خلفية إجراءات للحد من تفشي كورونا.

إلا أنه بعد مرور يومين فقط، عادت عمان وأعلنت إغلاق معبر جابر/نصيب بشكل مؤقت أمام حركة الأفراد والبضائع نتيجة لتطورات الأوضاع في محافظة درعا السورية المحاذية لحدود المملكة.

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015 ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومرة أخرى، أغلقت الحكومة الأردنية معبر جابر في أغسطس/آب 2020 على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأعيد فتحه مجددا بشكل جزئي في الربع الثاني من العام الحالي.

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