مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا بشأن كوريا الشمالية

أعلن مصدر في مجلس الأمن الدولي، لوكالة سبوتنيك، أن المجلس سيعقد جلسة اليوم الخميس، لبحث آخر التطورات بشأن ملف كوريا الشمالية.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر: "طلبت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا عقد مشاورات (بشأن كوريا الشمالية) في مجلس الأمن، ستعقد غدا (الخميس)".

هذا وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن الأمم المتحدة قلقة بشأن التقارير، التي تفيد بأن عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية كانت لصاروخ فرط صوتي، وأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تسوية في شبه الجزيرة الكورية هي من خلال التفاعل الدبلوماسي بين الأطراف.

وأعلنت كوريا الشمالية الثلاثاء، أنها أجرت تجربة إطلاق صاروخ فرط صوتي من طراز "هواسونغ - 8".

وقام خبراء أكاديمية العلوم الدفاعية الكورية الشمالية بفحص نظام التحكم في ملاحة الصاروخ، وقدرته على المناورة، والخواص الديناميكية الهوائية للرأس المدمرة المركبة عليه؛ بالإضافة إلى ما أطلق عليه اصطلاح "أمبولة وقود"، التي تم عرضها لأول مرة في كوريا الشمالية.

يذكر أن هذا هو الإطلاق السادس للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، خلال عام 2021.

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